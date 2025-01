Cida, do BBB 4, caiu em golpe? Veja o que aconteceu com a ex-campeã

Veja o que aconteceu com Cida após o BBB 4 e como ela está atualmente / Crédito: Reprodução/TV Globo e Instagram

O primeiro episódio de “BBB: O Documentário”, lançado nesta terça-feira, 7, fez muitos fãs do reality relembrarem participantes memoráveis ao longo do tempo, entre eles, Cida Santos, do Big Brother Brasil 4 (BBB 4), que foi a primeira mulher a ser campeã do programa. Ela conquistou o Brasil e levou o prêmio de R$ 500 mil, graças a 69% dos votos do público. Cida falou durante o documentário como se tornou uma verdadeira celebridade ao sair do programa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Mas a ex-sister também passou por dificuldades ao sofrer um golpe com o seu imóvel logo após o reality. Veja o que aconteceu e como ela está atualmente.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp Cida, do BBB 4: pagamento de dívidas e golpe após o reality Durante o jogo, a ex-babá conseguiu escapar dos paredões e só enfrentou uma votação popular na última fase antes da decisão final. Com R$ 500 mil do prêmio, Cida Santos comprou uma casa e ajudou a pagar as dívidas dos seus familiares. Nos holofotes da época e tentando se acostumar com a nova vida, ela administrava seu próprio dinheiro. Mas seus problemas surgiram após Cida aceitar ser fiadora em uma casa para uma assessora de imprensa.

Como o devedor não pagou a dívida, o nome de Cida ficou sujo e ela precisou desembolsar o restante do prêmio com advogados. Com isso, ela viu sua casa dos sonhos ser colocada à leilão para pagar o que devia. Campeões do BBB: RELEMBRE todos os ganhadores do reality Cida, do BBB 4: por onde anda hoje a ex-campeã? Sem a casa em Mangaratiba, a ex-participante mudou-se para um local mais simples em Itaguaí, também no Rio de Janeiro, onde reside com o marido e os filhos Carlos Victor, 18, e Victoria, 16.

Após o golpe financeiro, ela chegou a vender doces para equilibrar as contas, mas atualmente está investindo na carreira de digital influencer, acumulando cerca de 65,3 mil seguidores no Instagram. No fim do seu depoimento no documentário do programa, Cida demonstra não se arrepender da experiência e diz que está esperando a oportunidade de o BBB a chamar novamente. Ausência nas “bodas de prata” do reality Apesar da presença na produção audiovisual, Cida demonstrou frustração por não ter sido chamada para as “bodas de prata” do reality. “Galera, eu realmente não fui chamada, me deixaram de fora. Acho um absurdo isso também. Fui a primeira mulher a vencer o programa”, declarou a ex-sister em seu Instagram.