Participantes do BBB 25: que horas começa a divulgação das duplas

O Big Day, data que antecede a estreia do Big Brother Brasil 25 (BBB 25) para revelar quem são os participantes da edição, acontece nesta quinta-feira, dia 9 de janeiro, às 16h40min (horário de Brasília), quando também serão apresentadas as duplas que participarão do programa.

