Gracyanne Barbosa e Belo seguem morando juntos após separação

Após anunciarem fim do relacionamento de 16 anos, Gracyanne Barbosa e Belo seguem morando juntos na mesma casa no Rio de Janeiro

“Estamos na mesma casa porque nossa família está lá , os nossos cachorros estão lá. Não tem como sair e abandonar a casa. Fiquei um período em São Paulo, mas quando estou no Rio, fico na casa em que sempre moramos. Belo também está lá", contou Gracyanne.

Após rumores de retorno no relacionamento, Gracyanne Barbosa e Belo voltaram a morar juntos, de acordo com a própria influenciadora fitness. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, ela conta que ainda possui relação de amizade e gratidão pelo cantor.

A casa dos dois fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e possui mais de 1200m². Sobre a relação com Belo, com quem ela divide esse espaço, Gracyanne continua: "Temos um relacionamento de amizade e gratidão que é impossível acabar. Não há motivos para não dividir a mesma casa para que possamos resolver os nossos problemas de forma definitiva”.

“Temos muita coisa para resolver da parte financeira, e isso não é novidade para ninguém. Estamos nos resolvendo, conversando. Antes a gente não conversava, não se abria", finaliza.