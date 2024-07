Fica Beatriz e sai Davi: Globo atualiza contratos de ex-BBBs

Beatriz 'do Brás' e Davi, vencedor do BBB 24, tiveram atualizações nos seus contratos com a Rede Globo Crédito: Rede Globo/Divulgação

As mudanças no quadro de funcionários da Rede Globo vão muito além de atores e diretores. Desta vez, a atualização dos contratados pela emissora chegou aos ex-participantes do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24). No reality show encerrado no dia 17 de abril, os participantes da 24ª edição do programa tinham contrato com a Globo com data final nesta quarta-feira, 31. Segundo o colunista Lucas Pasin, do portal Splash, a emissora deu início à renovação do contrato de alguns dos brothers. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Davi Brito, campeão do BBB 24, não teve contrato renovado e não seguirá sendo representado pela ViU (agência da Globo responsável pelos projetos comerciais dos contratados pela emissora).