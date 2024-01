BBB: Pai de Vanessa Lopes nega briga com ela: 'Estamos muito bem'

Em vídeo compartilhado no Instagram, o empresário agradeceu o apoio e acolhimento que estava sendo direcionado à influenciadora. Ele afirmou que após a saída do reality , Vanessa foi direto para casa.

Em meio a rumores de rompimento familiar, o pai de Vanessa Lopes , Alisson Ramalho, se pronunciou nesta quinta-feira, 25, sobre a briga que teria tido com a filha após a desistência do BBB 24 , afirmando que eles estavam “muito bem”.

“Ela está com a família, com o médico e todos os profissionais que são muito importantes nesse momento que demanda atenção e cuidado”, contou. “Quero tranquilizar vocês contra as fake news que citam atritos com a família. Estamos muito bem, é um momento de muito acolhimento”.

Alisson se refere a informação dada pelo colunista Alessandro Lo-Bianco, da RedeTV!, que declarou que a ex-BBB e os pais haviam brigado e que ela teria saído de casa. De acordo com Lo-Bianco, a jovem estaria morando temporariamente com a irmã Maria Clara Garcia.

Pai de Vanessa Lopes desmente briga com a influenciadora

Segundo o colunista, ao desistir do programa e chegar em casa, Vanessa foi recebida pela família com frieza. O pai, que tinha incentivado sua participação no reality, teria desaprovado as atitudes dela no programa.

ENTENDA O CASO| BBB 24: Vanessa Lopes briga com família após saída do reality

As ações dos pais teriam incomodado a ex-sister, o que gerou a suposta briga e saída de casa. Um dos atos que comprovaria a situação é que Vanessa Lopes apagou as fotos com os pais do Instagram.