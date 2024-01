BBB: o que acontece com quem desiste, como Vanessa Lopes?

A sister apertou o botão e saiu do reality show nesta sexta, 19. Mas o que acontece com os desistentes do BBB 24 após sua quebra de contrato? Entenda

A tiktoker Vanessa Lopes deixou a casa mais vigiada do Brasil nesta sexta-feira, 19, após apertar o botão de desistência. O BBB 24 se tornou a quarta edição seguida com uma saída inesperada de participantes, após as suas contrapartidas nas 21ª, 22ª e 23ª edições.

O recurso de sair do Big Brother Brasil por meio de um botão instalado no espaço ainda é uma adição recente, mas os “fujões” não escapam de uma quebra de contrato com a Rede Globo. Os ex-brothers perdem, inclusive, o direito de manter os seus prêmios conquistados em provas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para entrar no reality, os interessados devem assinar um contrato e supostamente recebem um cachê pago em quatro prestações. No caso dos participantes Pipoca, o valor total pressuposto é de R$ 4 mil, enquanto um Camarote receberia R$ 30 mil.