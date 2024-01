Pós-paredão BBB 24: Embate entre Davi e Bin Laden marca a madrugada

BBB 24: Davi é questionado por fala sobre os Camarotes. Crédito: Reprodução/Gshow

A madrugada foi agitada para os brothers do BBB 24. Após a eliminação de Nizam, um novo líder foi escolhido para a Casa. Ainda, Bin Laden chamou Davi para conversar acerca de sua fala sobre os camarotes. Alane e Rodriguinho dizem que irão tirar satisfações durante o “Sincerão” Saiba o que rolou a madrugada desta segunda-feira, 22, no BBB 24.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Pós-paredão BBB 24: Rodriguinho é o novo líder O cantor Rodriguinho ganhou a Prova do Líder pela segunda vez, logo após a eliminação de Nizam. Em prova que combinou sorte e agilidade, o brother terminou de montar um quebra-cabeça em menos tempo e foi o vencedor.



Play