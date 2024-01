Vanessa Lopes no BBB: como foram os últimos dias da tiktoker na casa

Vanessa Lopes no BBB 24: confira como foram os últimos dias da sister na casa Crédito: Reprodução/Globo

Vanessa Lopes, tiktoker e influencer, apertou o botão de desistência nesta sexta-feira, 19, e está fora do Big Brother Brasil 24 (BBB 24). A ex-sister teve uma passagem rápida pela a casa, mas a sua trajetória foi polêmica, cheia de falas controversas e teorias. A participante vinha demonstrando diversos comportamentos que eram questionados pela web e pelos próprios brothers do reality se Vanessa estaria bem. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Vanessa Lopes no BBB 24: os últimos dias da TikToker na casa Confira como foram os últimos dias da jovem durante sua rápida trajetória na casa.

Teorias criadas pela sister A tiktoker apresentou uma mudança após a saída do participante Lucas Pizane, e começou a criar teorias do jogo. Em uma conversa com Wanessa, Yasmin e Deniziane, a sister afirma que estão colocando as mulheres da casa uma contra as outras e cita uma música de Beyonce. "Tá certo, garotas, vamos entrar em Formação. Se você não arrasar, você vai ser eliminada! Eu recebi uma música, e recebi uma música da Queen B. Tão fazendo as mulheres se virarem umas contras as outras usando nosso TDAH e nosso déficit de atenção", teorizou Lopes. Em um outro momento sozinha, a jovem começou a rir e a criar mais teorias. "O enredo perfeito da minha história. Só tenho que me acalmar e deixar eles se enforcarem porque eles tão tentando distrair a gente. Wanessa, a fadinha da casa não tá fazendo isso. A Wanessa do futuro. Eu nunca convivi com outra Wanessa e por isso aumenta meu déficit de atenção, porque eu acho que sou eu", refletiu a tiktoker. Lopes afirmou também para os outros participantes que o programa estava fazendo manutenção dentro da casa para protegê-la.

"Por que você acha que teve duas manutenções internas? Uma atrás da outra? Porque quem ficou mal com a minha situação teve que voltar para me ver. Eu não posso falar toda hora", deduziu a jovem. Conversas sozinha e com a decoração da casa A jovem, nos últimos dias de confinamento, foi flagrada diversas vezes falando sozinha e com a decoração da casa. Lopes chegou a afirmar em uma conversa com outros brothers, que um dragão decorativo da academia do reality tinha conversado com ela. "Eu tava conversando com aquele dragão até agora, ele conversou comigo. Eu vi o negócio do botão rodar quando eu estava pensando em apertar, ele rodou!".

Influencer chama Mc Bin Laden para o paredão Vanessa Lopes e Bin Laden ficaram próximos na casa, mas tiveram uma relação conturbada nos últimos dias. Na tarde de quinta-feira, 18,a influencer discutiu com o funkeiro na cozinha do programa. O desentendimento se iniciou após a TikToker duvidar do caráter do MC, alegando que o mesmo estaria sendo falso no reality show. Ao fim da discussão, Vanessa chama o MC para o paredão, como uma provocação, para descobrir quem está realmente certo na situação. “Vamo eu e tu então, pro paredão”, provoca a sister. Em seguida, Bin Laden tenta segurar a situação “mano, quem tá falando de paredão, mano?” pergunta.