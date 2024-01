BBB 24 pós-eliminação: o que aconteceu na casa após a saída de Pizane

Vanessa Lopes sentiu a saída de Pizane e caiu no choro: "Não estou entendendo nada". Crédito: Reprodução/Globo

A eliminação de Lucas Pizane, levou os participantes do Big Brother Brasil (BBB) 24 a refletirem sobre os acontecimentos durante a madrugada. Pizane deixou o programa em um confronto com Davi e Beatriz, e desencadeou crises entre seus aliados e teorias entre os outros brothers. Confira a seguir um resumo dos principais acontecimentos da madrugada. Reação dos brothers com o resultado

Após o anúncio do resultado, Nizam caiu no choro, e fez especulações sobre um eventual "cancelamento" do participante fora da casa. Vanessa Lopes afirmou não estar entendendo nada do jogo e cogitou desistir do reality.

Beatriz e Davi pularam na piscina para comemorar o resultado do paredão e Nizam comenta com Rodriguinho que o público pode não estar gostando do grupo. "Toda vez que um de nós for pro Paredão. Vai ser nós que vai ser eliminado”, afirmou. Bin Laden se movimenta no jogo

Durante o jogo “Sincerão” na segunda, 15, Vanessa Lopes havia colocado Nizam, aliado de Pizane, em seu pódio,e MC Bin Laden alerta a sister sobre suas prioridades na casa. “O Brasil viu que você colocou ele no seu pódio. Acorda pra vida”, comentou. Vanessa: “Eu sempre analiso a situação de todas as formas!” Bin Laden: "Você encontra sempre um jeito de defender o errado, o injustificável!" Pouco depois a sister se arrepende de ter colocado Nizam em seu pódio e começa a chorar. MC Bin Laden ainda sobre Nizam: "Eu não confio num cara que dormia com a menina (Alane) e queria votar nela!”

Nizam é um dos alvos para o próximo paredão

Além de ser cogitado por Bin Laden, Lucas Henrique também sugere o nome de Nizam como voto entre os gnomos. Lucas: "Cês não querem mandar o Nizam, não? Ele bate e sai, cara!" Pitel: "Acho que ele vai ser mandado pelo outro grupo.