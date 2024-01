BBB 24: quem saiu hoje (16/01)? Veja o eliminado deste paredão

Na dinâmica da berlinda, o membro com a menor porcentagem sairia da casa. Em comparação, o motorista de aplicativo Davi, do grupo Puxadinho , teve 28,44% dos votos, enquanto Beatriz, pertencente ao grupo pipoca , estava com 63,21%.

Tanto a enquete do O POVO como do site Uol apontavam a eliminação do brother.

A nova edição do Big Brother Brasil ( BBB 24 ) teve mais um eliminado hoje, terça-feira, 16 de janeiro (16/01): o músico Lucas Pizane . O participante foi o menos votado no Paredão com Davi e Beatriz , alcançando 8,35% e saiu da casa.

BBB 24: quem saiu hoje (16/01) e foi eliminado do reality?

Confira abaixo como foi a porcentagem de cada participante e voto:

Lucas Pizane

Média: 8,35%



Voto Único: 7,66%

Voto da Torcida: 9,04%

Beatriz

Média: 28,44%

Voto Único: 29,48%

Voto da Torcida: 27,39%



Davi

Média: 63,21%

Voto Único: 62,86%

Voto da Torcida: 63,57%

O brother foi indicado ao Paredão pela sister Alane.

Lucas Pizane participou de falas machistas no quarto do líder sobre Yasmin Brunet

Uma conversa entre Lucas Pizane, Nizam, Rodriguinho e Vinícius, no Quarto do Líder do BBB 24, recebeu duras críticas na internet. O diálogo, na madrugada do sábado, 12, foi considerado de teor machista, e incluiu falas depreciativas sobre participantes do Norte e do Nordeste.

O primeiro ponto considerado problemático foi sobre Yasmin Brunet. Os brothers trocaram comentários sobre a aparência da modelo. "Ela já foi melhor, está mais velha hoje", disse Rodriguinho. "Achei o corpo dela meio estranho", adicionou Nizam. "Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiros", completou o cantor.

Em seguida, os quatro comentaram sobre o motorista Davi. "Não tem nada, é só um cara comum, da Bahia", disse Rodriguinho, e Pizane rebate: "Também não tenho história nenhuma para contar, também sou só um cara da Bahia. "Então, aí é que está: 'Só um cara da Bahia', já tinha você, para que outro igual?", responde Rodriguinho.



Enquete Paredão BBB 24: como foi formado o terceiro Paredão?

Por ter ocorrido logo após a Prova do Líder, o terceiro Paredão do BBB 24 não teve imunização pelo Anjo. Lucas Henrique, que está com a coroa da semana, abriu as indicações, colocando Beatriz na berlinda.