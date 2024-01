Enquete Paredão BBB 24: votação atualizada hoje, 13; quem fica?

Davi, Juninho e Thalyta estão no segundo paredão do BBB 24; veja resultado parcial da votação atualizada da enquete de hoje (13/1)

A eliminação acontece no domingo , 14 , logo após o Fantástico.

Na quinta-feira, 11, o líder Rodriguinho acabou optando por colocar Davi no paredão. Juninho e Raquele foram os indicados pela casa . No desempate , o líder optou por colocar Juninho, que realizou o contragolpe e indicou Thalyta para o paredão.

O segundo paredão do Big Brother Brasil (BBB) 2024 foi formado por Davi , Juninho e Thalyta um dia após a eliminação do primeiro participante, Maycon .

Enquete BBB 24: quem o público acha que deve permanecer no reality show



A enquete produzida pelo O POVO indica Davi como o preferido do público para permanecer no programa. O brother lidera com 41,44% contra 31,94% de Thalyta e 26,62% de Juninho.



Enquete paredão BBB 24| quem deve ficar: Davi, Juninho ou Thalyta? VOTE

Enquete BBB 24: Conheça os brothers que estão no paredão