BBB 24: 1º casal? Participantes brincam com Deniziane e Matteus

No quarto da Líder, Leidy Elin e Marcus Vinicius sugerem que os brothers vão se tornar o primeiro casal do BBB 24; entenda

O Quarto da Líder foi espaço para brincadeiras sobre a relação entre Deniziane e Matteus nesta quinta-feira, 11. O brother havia desistido da prova de resistência, consagrando a fisioterapeuta como a primeira liderança do BBB 24 e a dona de um carro zero.

A Líder reafirmou a gentileza de Matteus ao desistir da prova. "Eu fiz a minha obrigação, o que tinha que fazer", respondeu o estudante.

Festa BBB 24: Primeira festa teve flertes e formação de alianças; CONFIRA

1º casal no BBB 24? Marcus Vinícius também brinca com os brothers

O comissário de bordo também compartilhou as suas brincadeiras: "Leva Luca (filho de Deniziane) para passear na fazenda, andar de cavalinho", afirma Marcus Vinícius.

"Já foi, gente. É isso. Shipparam total. Vamos fazer o shipp", completa o participante.

BBB 24: conheça nova votação e veja como votar no Gshow

A nova edição do BBB 24 tem um novo sistema de votação, que será dividido em duas alternativas: o Voto de Torcida e o Voto Único.

A validação de votos no sistema misto do Gshow acontece mediante o cadastro do indivíduo em uma conta Globo. Na primeira opção, o Voto de Torcida, o processo continua o mesmo, enquanto a mudança real fica para o Voto Único, com apenas uma escolha e solicitação do CPF do usuário.