BBB 24: MC Bin Laden doa tênis para participante e emociona a web

O membro do camarote do BBB 24, Mc Bin Laden, deu um par de tênis para Lucas Luigi e atitude de cantor comoveu os telespectadores

Em uma noite pós-festa do líder, na manhã de quinta-feira, 11, os participantes do BBB 24 já estão apreensivos em clima da primeira eliminação do programa que acontecerá nessa noite. Em meio desse misto de emoções o cantor Mc Bin Laden teve uma atitude comovente presenteando o participante Lucas Luigi.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O cantor conhecido por hits com "Bololô", "Tá tranquilo, tá favorável" e "Controllah" - colaboração com o grupo Gorillaz" - deu de presente um par de tênis para o vendedor de roupas streetwear e instalador de piso. Muito emocionado, Luigi aceitou o presente e muito emocionado abraçou Bin Laden.