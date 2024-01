Enquete Paredão BBB 24: votação atualizada hoje, 10; quem fica?

Giovanna, Maycon e Yasmin Brunet estão no primeiro paredão do BBB 24; veja resultado parcial da votação atualizada da enquete de hoje (10/1)

O primeiro paredão do Big Brother Brasil 2024 é formado por Giovanna, Maycon e Yasmin Brunet. A líder Deniziane colocou Maycon na berlinda. Yasmin e Giovanna foram as mais votadas pelos participantes da casa.

Os participantes Davi e Isabelle estão imunes esta semana.

Enquete BBB 24: quem o público acha que deve permanecer no reality show



A enquete produzida pelo O POVO indica Yasmin Brunet como a preferida do público para permanecer no programa. A modelo lidera com 52,83% contra 27,03% de Giovanna e 20,11% de Maycon.