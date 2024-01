BBB: veja quem ganhou as primeiras provas do líder em todas as edições

Com a definição de quem se tornou o primeiro líder do Big Brother Brasil 2024; confira quem foi cada um dos primeiros vencedores de cada edição

Com a vitória de Deniziane na primeira prova do líder do Big Brother Brasil (BBB 24), a sister inaugurou a lista de líderes nesta edição. Em todas as edições do reality, nenhum dos líderes da primeira semana se consagrou campeão ao final.

Dentre os líderes estreantes mais lembrados, pode-se citar Nego Di, que alcançou essa façanha durante o BBB 21.

A passagem do comediante gaúcho durou apenas três semanas, e além de entrar para a história como o primeiro líder daquela edição, ao sair da casa, o brother enfrentou o índice de eliminação de 98,76%, o segundo maior da história.