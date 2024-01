BBB 24: perfil de ex-Puxadinho expõe mensagens de Caio Castro e Medina

O exposed do perfil de Juliana Xavier pegou mal na internet e a moça foi criticada por internautas; ex-Puxadinho do BBB 24 divulgou vídeo se defendendo

Isso porque a maquiadora revelou que já recebeu mensagens no seu Instagram de Caio Castro e Gabriel Medina. O ator se surpreendeu com os rumores revelando que ele é o crush dela. “Me falaram que sou teu crush… que história é essa, moça?“, questionou o ator.

Eliminada do Big Brother Brasil 2024 ( BBB 24 ) na dinâmica do puxadinho, Juliana Xavier já se envolveu em uma polêmica menos de 24 horas após aparecer ao vivo na casa mais vigiada do Brasil.

O exposed pegou mal na internet e a moça foi criticada por internautas. "Tá difícil essa geração que não sabe manter o sigilo e prefere fazer tudo por 10 segundos de atenção"; "Sério que em algum momento passou pela cabeça dela que seria de BOM TOM expor isso na internet? Ela perdeu uma oportunidade do caramba", foram alguns dos comentários.

BBB 24: ex-Puxadinho culpou "ADM" pelo exposed de Caio Castro e Medina

Apesar da exposição, a ex-namorada do ex-BBB Lucas Gallina garante que não foi a responsável por divulgar as mensagens que recebeu em seu Instagram, mas sim sua equipe. No aeroporto, Juliana fez um vídeo dizendo que os administradores do seu perfil deram essa "mancada".

"Gente, a minha conta está com os ADMs (administradores). Eu ainda não estou postando. Estou no aeroporto, depois vou pegar a conta. Mas eu não iria expor ninguém, não tenho nada a ver com isso. Mancada real dos adms. Peço desculpas, não é do meu tipo fazer isso com ninguém. Já, já vou pegar a conta e converso com vocês", disse Juliana em um vídeo publicado no X, o antigo Twitter.