Prova do Líder BBB 24: Deniziane explica motivação para vencer prova

Se a Prova do Líder começou com 18 participantes (o Puxadinho não foi autorizado a participar), após mais de 16 horas da dinâmica, uma sister se consagrou como a primeira campeã do BBB 24: Deniziane. Ao lado de Matteus e Marcus Vinícius, a fisioterapeuta explicou o seu interesse em vencer, antes de superar os dois brothers. O trio havia aproveitado a oportunidade para discutir as suas motivações na primeira prova da edição, que também definiria o novo dono de um carro Chevrolet. "Eu nunca tive carro, aí tem um carro na minha frente, pouquíssimo tempo para eu conseguir", revelou Deniziane na ocasião. Para Matteus, o motivo era mais abrangente: estava na disputa pela família. "Se fosse pela minha pessoa eu não estaria mais aqui. Eu 'tô' pela minha mãe, antes de eu sair de casa, ela pediu um carro, nunca teve um carro", diz o brother, que ficou em segundo lugar na prova.