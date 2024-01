BBB 24 tem a pior audiência em uma estreia na história do reality

Nos números do Ibope em São Paulo, foi registrado que a estreia do BBB 24 teve seu pior índice desde a estreia do programa em 2002, marcando 22 pontos

A maior audiência registrada pelo Ibope em São Paulo foi justamente no primeiro episodio do reality em sua primeira temporada no BBB 1, aonde a TV Globo teve um pico de audiência de 48,7 pontos.

A estreia do Big Brother Brasil 2024 ( BBB 24 ) registrou seu pior índice de audiência desde a sua primeira edição em janeiro de 2002. Segundo dados da Kantar Ibope Media, a estreia do reality teve somente 22 pontos na noite de segunda-feira, 8.

Audiência BBB 24: todos os índices de audiência em estreias do BBB

Confira abaixo todos os pontos do Ibope em estreias do Big Brother Brasil:

BBB 1 – 48,7 pontos

– 48,7 pontos BBB 2 – 28,3

– 28,3 BBB 3 – 37,0

– 37,0 BBB 4 – 41,9

– 41,9 BBB 5 – 45,9

– 45,9 BBB 6 – 44,8

– 44,8 BBB 7 – 42,7

– 42,7 BBB 8 – 36,9

– 36,9 BBB 9 – 37,2

– 37,2 BBB 10 – 30,0

– 30,0 BBB 11 – 34,0

– 34,0 BBB 12 – 34,3

– 34,3 BBB 13 – 25,0

– 25,0 BBB 14 – 30,0

– 30,0 BBB 15 – 24,0

– 24,0 BBB 16 – 23,0

– 23,0 BBB 17 – 27,0

– 27,0 BBB 18 – 27,6

– 27,6 BBB 19 – 22,5

– 22,5 BBB 20 – 24,9

– 24,9 BBB 21 – 27,4

– 27,4 BBB 22 – 27,6

– 27,6 BBB 23 – 22,7

– 22,7 BBB 24 - 22,0

BBB 24: dinâmica da estreia do programa

A estreia do programa contou com a entrada de dois novos participantes do Puxadinho, escolhidos pelo o público, que foram anunciados no "Fantástico".

Além disso, os integrantes que já estão na casa participaram de uma dinâmica ao vivo para escolher mais seis pessoas do Puxadinho, entre homens e mulheres, para entrar no jogo. No final do programa, os 26 integrantes que vão compor o elenco da 24° edição estavam todos na casa.

Além disso, foi iniciado a prova de resistência valendo a primeira liderança do programa.