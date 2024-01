BBB 24 pós-paredão: o que aconteceu na casa na madrugada de hoje, 10

Após a formação do paredão no BBB 24, os brothers repercutiram os votos e as alianças formadas após a votação. Giovanna Pitel chorou de alívio por não estar no paredão e foi consolada por Rodriguinho e Beatriz.

Maycon também não segurou as lágrimas, mas, por estar na primeira berlinda da edição: “É injusto demais ser o primeiro”.

