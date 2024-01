BBB 24: Lucas Luigi chama Leidy Elin de 'macaca' e sister repreende

Leidy Elin levantou a pauta racial no BBB 24 para repreender Lucas Luigi após ser chamada de "macaca" pelo brother; confira o que aconteceu na conversa entre os dois

O momento mencionado por Leidy Elin não apareceu para o público, mas teria ocorrido antes de Tadeu Schmidt surgir para conversar com os participantes.

A sister pediu a ele que evitasse esse tipo de "brincadeira", pois essa atitude poderia contribuir para comportamentos racistas fora do reality .

Leidy Elin chamou Lucas Luigi para uma conversa sobre o brother ter chamado a trancista de “macaca” na última terça-feira, 9, enquanto acontecia a prova do líder.

O caso mais recente de racismo no Big Brother Brasil envolveu Fred Nicácio em 2023. Os participantes Key Alves, Christian e Gustavo proferiram comentários racistas sobre a religião de matriz africana do médico, o Candomblé.

Para completar, Leidy deixou claro que chamar pessoas pretas de "macaco" não é uma brincadeira. "Com isso não se brinca. É uma palavra muito pesada e muito usada lá fora. Dois pretos, pobres e favelados, eu e você. Precisava nem sentar com você e falar isso", concluiu .

A operadora de caixa rebateu falando que não explodiu na hora porque sabia que poderia ser rotulada de agressiva no momento.

Lucas Luigi se justificou falando que foi automático e que era um comum entre seus amigos, mas também se desculpou pelo uso do termo.

"Você falou 'macaca', eu acho que eu ouvi 'macaca', depois o Tadeu [Schmidt] apareceu. E aí hoje você vai e faz isso. Eu fiquei muito chateada, eu falei: 'Eu, preta, sentada ao lado do Luigi, que parece ser um cara muito bem entendido. É muito chato, se policie com as coisas que você fala aqui dentro", disse Leidy.

No início da temporada de 2022 do Big Brother Brasil, as participantes Bárbara, Eslovênia e Laís foram acusadas de imitar um macaco após discutirem sobre a modelo Natália, que é negra.

No BBB 21, houve outro episódio polêmico, dessa vez envolvendo o participante Rodolffo. Ao colocar uma peruca de "homem das cavernas", o cantor sertanejo afirmou que a peruca se assemelhava ao penteado black power de João.

No decorrer do BBB 20, foi a "perseguição" da participante Ivy ao participante Babu. Além de rotular o ator negro como "monstro" e expressar ter "medo" de Santana, Ivy zombou do pente que Babu usava para cuidar de seu cabelo crespo.