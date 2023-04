Médico foi escolhido pelo público em três Paredões, mas voltou ao jogo duas vezes; confira como foram as disputas e eliminações de Fred Nicácio no BBB 23

O Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) tem um novo marco histórico. Após ser o mais votado pelo público na noite dessa terça-feira, 11, Fred Nicácio é o primeiro participante "trieliminado" do reality show.



O médico deixou o BBB 23 em nada menos que três ocasiões, mas conseguiu a "redenção" duas vezes. Com isso, ele também se tornou o brother a entrar na casa com mais informações sobre a visão do público.

Eliminações de Fred Nicácio no BBB 23

Primeiro Paredão

A primeira eliminação de Fred Nicácio foi ainda na semana inicial. O BBB 23 já começou com um Paredão falso, enviando ele e Marília para o quarto secreto.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após isso, o público fez a escolha do Paredão real: a votação foi pela saída de Marília, com Fred Nicácio retornando ao programa.

Sexto Paredão

Na sexta semana de jogo, Fred Nicácio foi enviado novamente ao Paredão. Ele disputou contra Domitila e Gustavo, mas permaneceu no programa.

Sétimo Paredão

A sorte durou pouco. Três dias depois, em disputa contra Cara de Sapato e Cezar Black, Fred Nicácio foi o sétimo eliminado do BBB 23.

Repescagem

Com pouco mais da metade do programa, o BBB 23 passou por Repescagem. Fred Nicácio foi escolhido pelo público para voltar à casa, junto com Larissa.

13º Paredão

Por fim, após três semanas de volta ao jogo, Fred Nicácio foi eliminado pela terceira vez. Ele saiu em Paredão contra Bruna Griphao e Sarah Aline.

BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

BBB 23: os participantes da edição

Confira abaixo a lista dos grupos e seus integrantes.

Grupo Pipoca

Grupo Camarote

Eliminados

Desistências

Expulsos

Tags