BBB 24: Alane, do Pipoca, é chamada de 'Bruna Marquezine do Pará'

Alane é participante do pipoca no BBB 24 Crédito: Reprodução/ Gshow

A modelo paraense Alane é a mais nova integrante do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24). Aspirante a atriz, a criadora de conteúdo nascida em Belém se mudou recentemente para São Paulo para dar início à sua carreira artística. A bailarina de 24 anos de idade também é comparada a Bruna Marquezine. Com traços físicos e cabelo similares aos da estrela de “Besouro Azul”, Alane é conhecida em sua cidade natal como “Bruna Marquezine do Pará”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Participante do Pipoca no BBB 24, Alane revelou que antes não se sentia confortável com as comparações com a atriz global, mas que aceitou os comentários e entende que se trata de um elogio.

“Houve um momento em que fiquei receosa com isso porque não queria ser sósia de ninguém. Hoje ressignifiquei. As pessoas falam isso como elogio, e é mesmo um baita elogio, ainda a Bruna é uma grande atriz que está representando o Brasil fora. Nunca chegou nela, mas espero que agora chegue”, disse.

Alane no BBB 24: conheça a Pipoca A participante Alane é modelo e bailarina, e já foi meme em uma entrevista depois que ganhou o concurso "Rainha das Rainhas". Seu planos se ganhar o BBB é consolidar a carreira artística, dar uma vida melhor para sua mãe e pagar as dívidas. Alane no BBB 24: votação no Fantástico define mais dois participantes Além dos anúncios do Big Day, o público terá a oportunidade de escolher mais dois participantes para a composição do BBB 24. A votação acontecerá no programa “Fantástico”, apresentando 14 pessoas em potencial. A dupla selecionada pelos telespectadores se unirá ao grupo oficial um dia após as indicações, já na estreia do reality show, que acontece nesta segunda-feira, 8. Alane no BBB 24: mais seis vagas fecham os 26 participantes da casa Os 12 competidores que não foram selecionados passarão por mais uma triagem e disputam seis vagas na casa mais vigiada do Brasil. Dessa vez, os próprios participantes escolherão quem deve entrar.