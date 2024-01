BBB 24: candidata desiste do reality durante pré-confinamento

A cirurgiã dentista Rebeca Mota desistiu do Big Brother Brasil 24 ainda no hotel, quando estava isolada durante a fase de pré-confinamento

A nova edição do Big Brother Brasil (BBB) começa nesta segunda-feira, 8, mas com uma possível participante a menos. A cirurgiã dentista Rebeca Mota, que era uma das candidatas ao grupo “Puxadinho”, desistiu do programa ainda no hotel, fase em que os participantes são isolados durante o pré-confinamento.

Rebeca, que é de São Paulo (SP), anunciou publicamente a desistência com stories no seu perfil no Instagram. No último domingo, 7, o apresentador Tadeu Schmidt confirmou durante o Fantástico a saída de uma das candidatas, mas sem citar seu nome. A dentista também postou um vídeo no qual explica a sua decisão e afirma que desistiu de um dos seus “maiores sonhos”.

