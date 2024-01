BBB 24: Vinícius Rodrigues retira prótese para finalizar prova

Vinícius Rodrigues durante a 1ª prova do líder do Big Brother Brasil 2024 Crédito: Reprodução / Globoplay

O atleta paralímpico Vinícius Rodrigues precisou retirar a prótese da perna esquerda para finalizar uma das etapas da primeira prova do líder do Big Brother Brasil 2024, realizada na noite desta segunda-feira, 8. A prova envolvia uma queda em uma piscina de bolinhas e a passagem por um corredor de gosma verde no chão. A prova foi criticada por ativistas da causa PCD e internautas. Segundo as críticas, o desafio não foi acessível e faltou equidade (dar às pessoas o que elas precisam para que todos tenham acesso às mesmas oportunidades), pois Vinicius não estava na mesma condição dos demais participantes. Veja o momento em que Vinícius retira a prótese: o vinicius GRANDÃO SEM MEDO arrancando a prótese e cumprindo a prova #BBB24 pic.twitter.com/f1YG1oabUR

— Dudu (@oeduardovictor) January 9, 2024 “Faltou preparo da produção nessa prova, esquecendo que corre risco dele escorregar e não ter apoio com a perna da prótese. Não tem que facilitar mesmo, mas sim saber elaborar. Mesmo assim Vinicius foi gigante demais e rápido. Tem tudo pra ir longe”, defendeu uma internauta. EU AVISEI!



Na 1ª prova do líder não pensaram em acessibilidade e o Vinicius já foi prejudicado. Não queremos privilégios para ele, mas é preciso ter EQUIDADE na competição para que sua deficiência não seja algo que atrapalhe seu jogo! pic.twitter.com/u4xvbiRc1i January 9, 2024 “O Vini não é coitadinho e não merece ser campeão por causa disso! Só queremos respeito e equidade na competição!”, enfatizou Ivan Baron, ativista PCD. Emerson Damasceno, coordenador da Coordenadoria Especial de Pessoas com Deficiência (Copedef) de Fortaleza, também se pronunciou sobre o assunto. “As próximas provas deveriam ser adaptadas para o Vinicius, minimizando o risco e também poupando qualquer dano à prótese dele. É questão de segurança também. Vejam como ele saltou na frente, só perdeu porque teve que retirar a prótese”, disse.

Durante a madrugada desta terça-feira, 9, a produção questionou Vinicius sobre a troca de prótese - participante trouxe uma prótese para o contato com a água - e ele aceitou. produção perguntando se o vinicius quer trocar a prótese #bbb24 pic.twitter.com/4xsuTt7yFQ — (@futtrem) January 9, 2024