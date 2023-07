BBB 24: Boninho revela terceiro grupo do reality show; saiba mais

Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) irá estrear em janeiro do próximo ano na TV Globo; Boninho revelou novo grupo do reality show

Marcada para estrear em janeiro de 2024, a próxima edição do Big Brother Brasil (BBB) irá contar com novidades que prometem abalar a casa mais vigiada do país. Boninho, diretor geral do reality show da Rede Globo, compartilhou detalhes sobre o programa de número 24.

“O terceiro time do BBB já está batizado. Puxadinho!”, revelou o diretor. Atualmente, os participantes que entram no BBB são divididos em “Camarote”, com pessoas famosas e celebridades no geral, e “Pipoca”, que são os participantes anônimos e desconhecidos do grande público.

A informação foi divulgada no Threads, nova rede social do Meta, na tarde de sábado, 8. “Alguém tem alguma ideia do que vai rolar? Palpites?”, questionou Boninho, que também é diretor de outros programas da Globo, como “The Voice Kids”, “Caldeirão com Mion” e “No Limite”.



Inscrições BBB 24: como se cadastrar

Para tentar uma vaga no BBB 24 é necessário se cadastrar por meio do formulário disponibilizado pela Rede Globo, que pode ser acessado clicando aqui. O primeiro passo é escolher a região do País onde você mora ou onde nasceu - o programa faz seleções diferentes em cada área do Brasil.

Em seguida, há um questionário com 95 perguntas. Nelas, você deve contar sobre a sua vida e convencer a produção de que você é uma boa escolha para participar do BBB 24.

Por fim, a candidatura ao BBB 24 exige que sejam incluídos fotos e vídeos. Após adicionar os arquivos, basta enviar o formulário completo e a inscrição está feita.

Quais são as etapas de inscrição no BBB 24

O primeiro passo para se candidatar ao BBB 24 é completar o formulário, tendo atenção para preencher todos os dados obrigatórios. Como as vagas são limitadas e esgotam rápido, o ideal é fazer o cadastro o quanto antes.

Em seguida, a produção do programa filtra pessoas que tenham perfil para o reality. Os critérios de seleção do BBB 24 não são revelados publicamente, então não há como garantir que a sua inscrição será escolhida.

Com as pré-candidaturas selecionadas, a Rede Globo contata as pessoas escolhidas por e-mail. A mensagem terá detalhes sobre a primeira entrevista do BBB 24, que é feita por chamada de vídeo. A produção também ligará para o telefone informado no cadastro para agendar a conversa.

