Pay-per-view do BBB: como assistir ao vivo e quando começa transmissão

Os primeiros participantes do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) serão divulgados nesta sexta-feira, 5, durante os intervalos da programação da Rede Globo. A estreia oficial do programa será na segunda-feira, 8, com todos os participantes já dentro da "casa mais vigiada do Brasil".

Como assistir ao vivo ao pay-per-view do BBB e quando começa a transmissão?

Com o término do primeiro programa da temporada na TV aberta, a transmissão será liberada para os assinantes do pay-per-view por meio do GloboPlay, com transmissão 24 horas do reality por várias câmeras espalhadas pela casa.

