BBB 24: Yasmin Brunet busca coach e sinaliza a possibilidade de participar do reality

Yasmin Brunet buscou orientação de coaches de comportamento, conforme relatado pelo colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo. A modelo e atriz estaria se preparando para sua possível participação no BBB 24, que está programado para estrear em 8 de janeiro.

A filha de Luíza Brunet estaria "tendo aulas" desde o começo do mês sobre pautas raciais, diversidade de direitos LGBTQIA+ e outros assuntos considerados delicados e motivos para cancelamento na internet.

Yasmin já tinha chamado atenção ao não participar do Cruzeiro do Neymar, mas nesta sexta-feira, 29, veio uma informação mais concreta. A atriz estaria “estudando” para não passar a imagem de uma pessoa alienada ou mesmo “patricinha” no reality.