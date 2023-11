MC Daniel e Yasmin Brunet assumem relacionamento nas redes sociais

Após boatos sobre um possível relacionamento, MC Daniel e Yasmin Brunet confirmaram o affair com interações nas redes sociais. Na quinta-feira, 2, o cantor de funk publicou um carrossel de fotos no qual incluía uma imagem da modelo junto aos seus pais.

“Milionário… E nem é de dinheiro que eu tô falando”, escreveu Daniel na legenda da publicação. Entre os diversos comentários dos fãs do artista, o de Yasmin Brunet se destaca entre as interações: “Meu”.

Junto com um emoji de coração vermelho, o comentário da modelo e influenciadora atualmente possui mais de 51 mil curtidas. Os rumores do relacionamento entre os artistas teve início no fim de setembro, após Yasmin e Daniel serem vistos juntos com frequência.