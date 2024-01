BBB 24: quando começa? Veja data do reality e novidades

Saiba a data de estreia do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) e o que esperar do reality e seus participantes na Rede Globo

Com estreia prevista para a segunda semana de janeiro, o Big Brother Brasil 2024 9(BBB 24) já compartilhou com os fãs do reality show as principais mudanças na “casa mais vigiada do Brasil”. Entre as novidades, está um novo grupo, além do Pipoca e do Camarote, o “Puxadinho”.

O prêmio do BBB 24 também sofrerá alterações e poderá ser o maior da história do programa, com valor aproximado de R$ 3 milhões. Em comparação, a última vencedora do reality, Amanda Meirelles, levou para casa R$ 2,88 milhões.

E se a chegada do novo reality está cada vez mais próxima, a decoração dos cômodos foi adiantada para os telespectadores e curiosos. A temática, apresentada por Tadeu Schmidt, será inspirada nos contos de fadas.