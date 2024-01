Cruzeiro do Neymar: veja todas as polêmicas

Confira as principais polêmicas que estão rolando no cruzeiro Ney em Alto Mar Crédito: Divulgação/NeyEmAltoMar

O cruzeiro de luxo do jogador e influenciador Neymar, começou nesta terça-feira, 26, e segue até sexta-feira, 29. A viagem, que conta com a presença do jogador e de várias celebridades, teve as cabines de R$ 6 mil a R$ 30 mil esgotadas. Além disso, o evento, nomeado de "Ney em Alto Mar", conta com o maior tobogã em alto mar do mundo, além de simulador de Fórmula 1, teatro, boliche e cinema 4D, e com a apresentação de vários cantores ao longo dos dias, como Péricles e Livinho. O navio partiu do Porto de Santos, São Paulo, e tem como destino a cidade de Búzios, no Rio de Janeiro.

Cruzeiro do Neymar: principais polêmicas Confira as principais polêmicas que estão marcando a viagem. Ney em Alto Mar chamou atenção internacional O jogador Neymar chegou no cruzeiro de muletas, devido a grave lesão que sofreu no joelho, em outubro deste ano. O jornal inglês "The Sun" noticiou o atleta em alto mar, curtindo a viagem, mesmo se recuperando da lesão. Cruzeiro patrocinado por plataforma de apostas on-line O evento tem como patrocínio a Blaze, plataforma de apostas online investigada pela Justiça brasileira e que virou assunto após reportagem exibida no programa Fantástico. Além do patrocínio, a plataforma vai batizar o cassino instalado no navio “MSC Preziosa”. Virgínia e Zé Felipe deixam o cruzeiro antes do fim da viagem A primeira edição do cruzeiro de luxo “Ney em alto mar” está dando o que falar. Desde influencers fingindo estarem a bordo a celebridades das mais diversas áreas, o navio temático organizado por Neymar Jr. já teve desistências. “Decidimos ficar até dia 29. Só que não temos mais roupa nenhuma. Misericórdia, Deus!”, reclamou Virgínia em publicação nas redes. A empresária embarcou junto com o marido Zé Felipe, no dia 26, mas devido a problemas pessoais, tiveram que sair antes do fim do passeio, marcado para sexta-feira, 29.

