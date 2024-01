Ex-BBB Eslovênia revela ter faturado R$ 1 milhão fora do reality

A influenciadora Eslovênia Marques deu detalhes sobre seu faturamento dois anos após a saída do reality show da Rede Globo.

Ex-participante do Big Brother Brasil 2022 (BBB 22), a pernambucana revelou já ter faturado o valor do prêmio máximo do programa, avaliado em R$ 1 milhão.

“Nem sempre quem ganha é quem ganha. Muita gente, quando sai do BBB, mesmo não tendo vencido o programa, trabalha e foca sua energia realmente no que quer. Se for pé no chão, trabalhando, consegue. E fico muito feliz por ter recebido essa oportunidade”, disse.