Enquete Paredão BBB 23: quem será eliminado? Veja todas formações

A 23ª edição do Big Brother Brasil (BBB 23) estreou no dia 16 de janeiro com a enquete para formação de duplas (um Camarote e um Pipoca) pelo público. A dinâmica dos paredões, executada aos domingos, também começará com os pares escolhidos.

Enquete BBB 23: como vai ser a formação do primeiro paredão?

As regras foram mantidas, mas a primeira formação do paredão acontece em duas fases, iniciada com os dois Anjos imunizando uma dupla da casa e a indicação de outro duo pelas Líderes. Os participantes que sobraram votarão em seguida, também com seu par.

A estreia incluirá “contragolpe” e prova “bate-volta” entre as duplas. A indicação das Líderes e os vencidos no “bate-volta” formam o paredão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O público deve escolher qual dupla merece ir para o “Quarto Secreto” do reality, onde a segunda etapa acontece.

Você pode conferir o resultado da formação da berlinda nesse mesmo link.

Enquete Paredão BBB 23: quando vai ser?

O primeiro paredão do BBB 23 acontecerá no domingo, dia 22 de janeiro (22/01), de acordo com o início do reality. O Big Brother Brasil começará após o "Fantástico", por volta de 23 horas e 10 minutos (horário de Brasília).

Parcial Enquete Paredão BBB 23: quem deve ser eliminado?

O resultado parcial da enquete do O POVO indica que o primeiro participante cotado para a eliminação do reality é Fred Nicácio, com 24,2% dos votos. O segundo lugar fica para Cristian, com 15,3% dos votos totais.

Os participantes Gabriel (14,5%) e Bruna Griphao (6,4%) estão em terceiro e quarto lugar, respectivamente. Confira lista completa:

Fred Nicácio: 23,44% Cristian: 16,41% Gabriel: 14,84% Bruna Griphao: 6,25% Key Alves: 4,69% Gustavo: 3,91% Domitila Barros: 3,91% Antônio "Cara de Sapato": 3,91% Bruno: 3,13% Tina: 3,13% Mc Guimê: 3,13% Fred: 2,34% Gabriel Santana: 2,34% Amanda: 2,34% Aline Wirley: 1,56% Cezar: 0,78% Ricardo: 0,78% Sarah Aline: 0,78% Marília: 0,78% Marvvila: 0,78% Paula: 0,78% Larissa: 0,00%

Enquete Paredão BBB 23: Como assistir ao vivo online e grátis

O Big Brother Brasil começa a partir das 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília), após a novela “Travessia”.

O público pode conferir o BBB 23 por meio da plataforma de streaming Globoplay, sem precisar de assinatura. O reality é transmitido pelo sinal de TV aberta, com acesso gratuito de segunda a sábado no site da plataforma.

BBB 23 no Globoplay ao vivo: como assistir?; CONFIRA

BBB 23: Confira todas as duplas do reality

BBB 23: SAIBA a origem dos apelidos dos participantes do reality

Sobre o assunto Poder Curinga no BBB 23: o que é e quem ganhou

Enquete BBB 23: quem ganha o reality? Veja parcial atualizada

BBB 23: Saiba a origem dos apelidos dos participantes do reality

BBB 23: Descubra os procedimentos estéticos dos participantes

Tags