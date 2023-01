BBB 23: O que Fred e Marília já ouviram no Quarto Secreto?

A dupla foi a mais votada na primeira fase do paredão inaugural do BBB 23. Até a noite de quinta, 26, o público pode votar em quem deseja que seja eliminado do reality

O primeiro paredão do BBB 23 foi realizado de uma forma inédita: em duas etapas e em dupla, de acordo com os pares escolhidos pelo público antes do início do programa. Assim, a dupla escolhida pelo público na terça-feira, 24, não foi automaticamente eliminada do reality.

O médico Fred Nicácio e a maquiadora Marília foram os mais votados e, portanto, levados até o Quarto Secreto. Mas um deles vai sair do programa após o fim da votação na noite de quinta, 26, a partir dos votos contabilizados no Gshow.

BBB 23: veja quais informações Fred e Marília já ouviram

No Quarto Secreto, a dupla tem acesso a diversas imagens de dentro da casa, em quase todos os cômodos. Pelas telas, Fred e Marília podem escolher quem desejam ouvir; pra isso, devem utilizar os "cards" que receberam ao chegarem no Quarto.

Todos os cinco cards de áudio recebidos por Fred e Marília foram gastos em uma hora. Agora, os participantes podem somente ver os outros jogadores, mas não ouvir.

Algumas cenas vistas e ouvidas pela dupla são:

Bruno comemorando a eliminação de Fred. O médico criticou o brother em seguida: "Invejosa, amarga".



Gabriel Fop, centro da discórdia da semana sobre relacionamentos abusivos, disse que a eliminação de Fred foi como tirar um "peso" das suas costas.



Tina protagonizou dois momentos: ao criticar Marília com Larissa, e ao novamente falar mal da sister para Aline Wirley. Com Larissa, as duas disseram que em nenhum momento, além do Castigo do Monstro, Marília havia agregado ao jogo; para Aline, Tina disse a mesma coisa.

Quarto Secreto: quando surgiu a dinâmica no BBB?

A dinâmica do Quarto Secreto muda o panorama do jogo pois os demais competidores não têm conhecimento de que os "eliminados", na verdade, ainda podem vê-los e ouvi-los. Além disso, um dos jogadores que teve acesso à informações privilegiadas volta pra casa do BBB.

Não é a primeira vez que o cômodo escondido faz parte do jogo do BBB. Em outras edições, versões do Quarto Secreto, como o Quarto Branco, alteraram a estratégia de jogo dos participantes.

A versão mais célebre do Quarto Branco é recente: no BBB20, Ivy indicou Felipe Prior para o confinamento no cômodo, como parte do Castigo do Monstro. Prior, por sua vez, puxou Manu Gavassi e Gizelly Bicalho para dividirem a punição.

A estreia da dinâmica foi no BBB9, com Newton, Ralf e Leo. No ano seguinte, o desafio foi repetido, mas levariam mais dez anos para que Boninho trouxesse de volta o Quarto.

