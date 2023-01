Enquete Uol BBB 23: votação paredão atualizada; quem sai hoje, 26

Fred Nicácio e Marília disputam paredão no BBB 23; confira resultado parcial da votação atualizada da enquete Uol e veja quem sai hoje (26/01)

Os participantes Fred Nicácio e Marília Miranda foram indicados ao Quarto Secreto como a dupla mais votada no Big Brother Brasil 23 (BBB 23). Agora cabe ao público escolher quem deve sair do reality no portal do Gshow até a noite de hoje, quinta-feira, 26.

Fred Nicácio e Marília estão isolados dos outros brothers no Quarto Secreto. A dupla recebeu 69,26% dos votos no “paredão” inaugural e teve acesso às câmeras e ao áudio limitado na casa, usando os “cards” disponibilizados.

Paredão BBB 23: votação atualizada da enquete Uol; quem sai hoje, 26?

O portal Uol disponibilizou uma enquete para indicar as preferências do público na eliminação. Com a participação de 142.624 votos, Fred Nicácio deve ser o eliminado, atingindo 52,82%.

A maquiadora Marília pode permanecer na casa com pouca diferença na porcentagem, 47,18%.

Paredão BBB 23: votação atualizada da enquete O POVO

A enquete parcial do jornal O POVO indica a eliminação de Fred Nicácio com 52,30% dos votos, enquanto Marília segue com 47,70%.

Enquete Paredão BBB 23: quem sai? Fred Nicácio ou Marília?; VOTE

Enquete Paredão BBB 23: como foi a formação do primeiro paredão?

A primeira formação do paredão aconteceu em duas fases, iniciada com os dois Anjos imunizando uma dupla da casa e a indicação de outro duo pelas Líderes. Os participantes que sobraram votaram em seguida, também com seu par.

A estreia incluiu o “contragolpe” e prova “bate-volta” entre as duplas. A indicação das Líderes e os vencidos no “bate-volta” formaram o paredão.

O público deve escolher qual dupla merece ir para o “Quarto Secreto” do reality, onde a segunda etapa acontece.

Enquete Paredão BBB 23: quem foi imunizado pelo anjo?

Amanda e Cara de Sapato foram imunizados pelos anjos Aline Wirley e Bruno.

Enquete Paredão BBB 23: quem o líder indicou?

Gustavo e Key Alves foram indicados pela liderança.

Enquete Paredão BBB 23: como foi a votação no confessionário

Marília e Fred Nicácio votaram em Paula e Gabriel;

Sarah Aline e Gabriel Santana votaram em Paula e Gabriel;

Cezar e Domitila Barros votaram em Paula e Gabriel;

Cristian e Marvvila votaram em Paula e Gabriel;

Gustavo e Key Alves votaram em Paula e Gabriel;

Bruno e Aline Wirley votaram em Marília e Fred Nicácio;

Paula e Gabriel votaram em Marília e Fred Nicácio;

Ricardo e Fred votaram em Marília e Fred Nicácio;

Amanda e Cara de Sapato votam em Marília e Fred Nicácio;

Tina e MC Guimê votaram em Marília e Fred Nicácio (peso 2).

Enquete Paredão BBB 23: como foi o contra-golpe?

Marília e Fred Nicácio, os mais votados, indicaram Bruno e Aline Wirley.

Enquete Paredão BBB 23: quem se salvou na prova bate-volta?

Bruno e Aline Wirley ganharam a prova e se livraram do paredão.

