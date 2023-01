Editor adjunto do O POVO Online

Thadeu Braga Editor adjunto do O POVO Online

Primeira votação de paredão para eliminar um participante do BBB 23 ocorreu hoje, terça, 24. Fred Nicácio ou Marília? Quem sai? Vote na enquete

Após a dinâmica do Quarto Secreto, o Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) estreou hoje, terça, 24 de janeiro (24/01/2023), o paredão para eliminar um participante.

Na votação da enquete, Marília e Fred Nicácio foram escolhidos para irem ao Quarto Secreto com 69,26% dos votos. Key Alves e Gustavo ficaram com 30, 74%. Parcial da enquete do O POVO já indicava a ida da dupla ao Quarto.



Com esse resultado, Marília e Fred Nicácio acabaram no paredão e um deles será o primeiro eliminado da edição.

Enquete Paredão BBB 23: quem sai? Fred Nicácio ou Marília?

Esta enquete é apenas uma consulta de opinião e não interfere no resultado do programa.

Enquete BBB 23: como foi a formação do primeiro paredão?

A primeira formação do paredão aconteceu em duas fases, iniciada com os dois Anjos imunizando uma dupla da casa e a indicação de outro duo pelas Líderes. Os participantes que sobraram votaram em seguida, também com seu par.

A estreia incluiu o “contragolpe” e prova “bate-volta” entre as duplas. A indicação das Líderes e os vencidos no “bate-volta” formaram o paredão.

O público deve escolher qual dupla merece ir para o “Quarto Secreto” do reality, onde a segunda etapa acontece.

Enquete Paredão BBB 23: quem foi imunizado pelo anjo?

Amanda e Cara de Sapato foram imunizados pelos anjos Aline Wirley e Bruno.

Enquete Paredão BBB 23: quem o líder indicou?

Gustavo e Key Alves foram indicados pela liderança.

Enquete Paredão BBB 23: como foi a votação no confessionário

Marília e Fred Nicácio votaram em Paula e Gabriel;

Sarah Aline e Gabriel Santana votaram em Paula e Gabriel;

Cezar e Domitila Barros votaram em Paula e Gabriel;

Cristian e Marvvila votaram em Paula e Gabriel;

Gustavo e Key Alves votaram em Paula e Gabriel;

Bruno e Aline Wirley votaram em Marília e Fred Nicácio;

Paula e Gabriel votaram em Marília e Fred Nicácio;

Ricardo e Fred votaram em Marília e Fred Nicácio;

Amanda e Cara de Sapato votam em Marília e Fred Nicácio;

Tina e MC Guimê votaram em Marília e Fred Nicácio (peso 2).

Enquete Paredão BBB 23: como foi o contra-golpe?

Marília e Fred Nicácio, os mais votados, indicaram Bruno e Aline Wirley.

Enquete Paredão BBB 23: quem se salvou na prova bate-volta?

Bruno e Aline Wirley ganharam a prova e se livraram do paredão.

BBB 23: Confira todas as duplas do reality

