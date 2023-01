Prova do Anjo BBB 23: Veja como será a dinâmica e seus vencedores

A disputa do reality acontece neste sábado, 21, e os vencedores definirão a dupla de Monstros do BBB 23; confira

A 23ª edição do Big Brother Brasil (BBB 23) segue com a dinâmica de duplas (um Camarote e um Pipoca) escolhida pelo público na primeira semana. Os participantes disputam a Prova do Anjo neste sábado, 21, a partir das 13 horas (horário de Brasília).

Na última quinta-feira, 19, a dupla vencedora da prova do líder, Bruna Griphao e Larissa Santos, foi definida. Anteriormente, Fred e Ricardo foram os campeões da primeira prova de imunidade.

Prova do Anjo BBB 23: Qual será a dinâmica?

As duplas participantes da Prova do Anjo disputarão um colar de imunidade, impedindo a sua indicação ao paredão. Os vencedores podem salvar outro par de brothers da “berlinda”, imunizando-os também.

Os dois ganhadores recebem um almoço especial, com mensagens gravadas de familiares e amigos. Além disso, os Anjos serão responsáveis pela escolha dos Monstros da casa, que receberão um castigo.

A prova, dividida em duas etapas, foi anunciada como “BBB Pong”. Os brothers precisam conquistar as bolinhas, de acordo com o apresentador Tadeu Schmidt.

As primeiras duplas eliminadas da dinâmica foram Fred Nicácio e Marília, seguidos por Gabriel e Paula.

Prova do Anjo BBB 23: Vencedores

A ex-Rouge Aline Wirley e o atendente de farmácia Bruno venceram a rodada final contra ‘Cara de Sapato’ e Amanda. Os campeões convidaram a dupla perdedora para o Almoço do Anjo.

Prova do Anjo BBB 23: Como assistir ao vivo online e grátis

O Big Brother Brasil começa a partir das 22 horas e 30 minutos (horário de Brasília), após a novela “Travessia”.

O público pode conferir o BBB 23 por meio da plataforma de streaming Globoplay, sem precisar de assinatura. O reality é transmitido pelo sinal de TV aberta, com acesso gratuito de segunda a sábado no site da plataforma.

