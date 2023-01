BBB 23: Fred e Ricardo vencem prova de resistência; veja dinâmica

A estreia do BBB 23 já começou com um desafio: os 22 participantes tiveram suas duplas anunciadas no primeiro episódio da temporada, nesta segunda, 16, e já partiram para uma prova de resistência. Os ganhadores da disputa foram os brothers Fred (Camarote) e Ricardo (Pipoca).

A prova durou, no total, 11 horas. Cada dupla estava atrás de um totem, que possuía um botão na parte superior. A dinâmica consistia em apertar rapidamente o botão todas as vezes que uma atração da plataforma Globoplay aparecesse na tela.

BBB 23: saiba mais sobre a primeira prova de resistência

A dupla que apertasse mais rápido podia relaxar em um espaço com sofá e mesas, enquanto as outras prosseguiam para uma "sala do castigo". Se apertassem o botão antes das imagens aparecessem, ou nas rodadas eliminatórias, as duplas perderiam a prova.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o resultado, o panorama dentro da casa já começa a mudar. Isso porque as duplas terão outra chance de conquistar a imunidade na quinta, 19, por meio da prova do líder. Mas as duas primeiras duplas eliminadas na prova de resistência não poderão participar.

As duplas eliminadas logo no início da prova foram: Mc Guimê (Camarote) e Tina (Pipoca), e Cristian (Pipoca) e Marvvila (Camarote). Durante a maior parte da prova, a dupla Gustavo e Key Alves estava na liderança, conseguindo vários descansos, mas foram eliminados da prova na manhã desta terça, 17.

As últimas duas duplas a resistirem na competição foram Bruna Griphao e Larissa, e a dupla vencedora, que ficaram na disputa por mais de 12 horas. Ao fim da prova de resistência, Fred e Ricardo foram consagrados os primeiros imunes do BBB 23.

BBB 23 no Globoplay: como assistir ao vivo?

Todas as transmissões de episódios do Big Brother Brasil 2023 são acessíveis pela plataforma oficial de streaming da emissora do reality, a Rede Globo. Pelo Globoplay, é possível acessar o canal de televisão aberta, onde os episódios são exibidos diariamente para o público. Não é necessária assinatura.

Ao acessar o site do Globoplay, a opção "Agora na TV", situada no canto superior esquerdo, permite que o telespectador veja a transmissão do canal da Globo, no qual passam tanto o BBB quanto a Rede BBB, programa de acompanhamento do reality e participação do público.

Sobre o assunto BBB 23: Gabriel Santana quer ficar com "meninos e meninas"

BBB 23: confira memes que viralizaram após a estreia do programa

BBB 23: tudo o que aconteceu na primeira noite do reality show

BBB 23: quem ganhou a prova de resistência?

BBB 23: quem ainda está na prova de resistência?

Tags