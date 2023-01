BBB 23: dinâmica da primeira semana; veja como vai ser

O Big Brother Brasil 23 já está a todo vapor. Nesta quarta, 18, o terceiro dia do reality será exibido pela Rede Globo, por volta das 22h30min. A primeira semana do BBB 23 traz os 22 participantes sendo apresentados ao público.

Uma nova dinâmica estreou na nova edição do programa: as duplas. Por meio da plataforma Gshow, o público pôde decidir quais participantes formariam duplas com os outros, escolhendo um Camarote e um Pipoca para cada uma.

As duplas duram até pelo menos o fim da primeira semana do reality. Assim, as provas, dinâmicas e até o paredão mudam. Veja mais sobre o cronograma da primeira semana de BBB 23 a seguir.

BBB 23: primeira semana, provas, dinâmicas e calendário

Com a apresentação das duplas, a primeira prova do BBB 23 já trouxe brigas, parcerias e mudanças no panorama do jogo. Na prova de resistência, que começou na exibição do primeiro episódio, nesta segunda, 16, a dupla Fred e Ricardo sai vitoriosa - e imune.

A dupla Bruna Griphao e Larissa foi quase vencedora, e se envolveu em momentos de discórdia com outra dupla, a de Gustavo e Key Alves. Em um tom competitivo, Bruna e Gustavo se "alfinetaram" ao longo da prova, protagonizando o primeiro desentendimento do jogo.

Confira o cronograma da primeira semana de BBB23, que segue o modelo das semanas seguintes:

Segunda, 16: estreia do BBB23 e prova de resistência

Terça, 17: continuação da prova de resistência

Quarta, 18: episódio normal

Quinta, 19: prova do líder

Sexta, 20: Prova do Anjo ou primeira festa

Sábado, 21: Prova do Anjo ou primeira festa

Domingo, 22: formação do primeiro paredão

Calendário BBB23: duplas e dinâmica da primeira semana

O calendário da primeira semana de BBB 23 segue, em sua maioria, o mesmo estilo dos BBBs anteriores. A maior diferença, é claro, são as duplas: na primeira semana, tudo é feito a dois. Inclusive a eliminação, que guarda um segredo para os participantes.

A eliminação na primeira semana será realizada em duas etapas: primeiro, na terça-feira, 24, a eliminação tirará uma dupla de dentro da casa do BBB. Mas essa dupla não estará automaticamente eliminada do jogo; ao invés disso, será levada ao Quarto Secreto.

No Quarto, a segunda etapa da eliminação será aberta. O público deverá escolher uma pessoa da dupla para ficar no BBB, e a outra deixará a competição. O favorito da votação retorna para o confinamento, imitando a dinâmica do conhecido "paredão falso".

