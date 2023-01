O BBB 23 estreou nesta segunda-feira, 16, e a segunda noite do reality show foi marcada pela dinâmica do jogo da discórdia entre as duplas; saiba como foi

O primeiro jogo da discórdia do Big Brother Brasil 23 aconteceu na noite desta terça-feira, 17. Após a prova de resistência no primeiro dia do reality, os participantes, que estão em duplas, tiveram que categorizar duas duplas com quem tiveram mais e menos sintonia.

Chamado, entre brincadeiras, de “reunião de condomínio” pelos apresentadores do BBB, o jogo da discórdia da primeira semana do reality refletiu as discussões internas que estavam havendo entre os participantes. Ao vivo, as duplas se classificaram de acordo com a afinidade.

BBB 23: quais placas cada dupla recebeu?

Cada dupla precisou escolher outros dois pares de participantes, um deles para receber a placa de “menos sintonia” e o outro para a de “mais sintonia”, em relação à afinidade entre os brothers.

Antes da dinâmica começar, os participantes foram avisados que a dupla que recebesse mais placas de “mais sintonia” iria ficar livre do acessório que prende um ao outro. A dupla “premiada” foi Marília e Fred Nicácio.

Cristian e Marvvila

Dupla de maior sintonia: Domitila e Cezar

Dupla de menor sintonia: Key Alves e Gustavo

Amanda e Cara de Sapato

Dupla de maior sintonia: Aline Wirley e Bruno

Dupla de menor sintonia: Marvvila e Cristian

Tina e MC Guimê

Dupla de maior sintonia: Gabriel e Paula

Dupla de menor sintonia: Domitila e Cezar

Fred e Ricardo

Dupla de maior sintonia: Bruna Griphao e Larissa

Dupla de menor sintonia: Marília e Fred Nicácio

Paula e Gabriel

Dupla de maior sintonia: MC Guimê e Tina

Dupla de menor sintonia: Marília e Fred Nicácio

Sarah Aline e Gabriel Santana

Dupla de maior sintonia: Marília e Fred Nicácio

Dupla de menor sintonia: Amanda e Cara de Sapato

Marília e Fred Nicácio

Dupla de maior sintonia: Key Alves e Gustavo

Dupla de menor sintonia: Bruna Griphao e Larissa

Key Alves e Gustavo

Dupla de maior sintonia: Marília e Fred Nicácio

Dupla de menor sintonia: Marvvila e Cristian

Aline Wirley e Bruno

Dupla de maior sintonia: Amanda e Cara de Sapato

Dupla de menor sintonia: Marvvila e Cristian

Bruna Griphao e Larissa

Dupla de maior sintonia: Fred e Ricardo

Dupla de menor sintonia: Marília e Fred Nicácio

Domitila e Cezar

Dupla de maior sintonia: Cristian e Marvvila

Dupla de menor sintonia: MC Guimê e Tina



