Prefeito de cidade cearense anuncia Carnaval usando o 'Big Fone'

Elias Oliveira, prefeito de Jaguaruana, atendeu um telefone público e simulou uma chamada do Big Fone para anunciar data de divulgação de bandas do Carnaval

Elias Oliveira, prefeito de Jaguaruana (a 188,3 km de Fortaleza), usou um método peculiar para manter o mistério do anúncio das atrações de Carnaval na cidade. Em meio ao clima do Big Brother Brasil (BBB), ele gravou um vídeo no qual aparece atendendo a um telefone público para simular uma ligação do famoso “Big Fone” do reality show.

“Atenção! Preste muita atenção! Você foi selecionado para divulgar as bandas do Carnaval de Jaguaruana no dia 23, segunda-feira, às 11h30min. Você não pode falar para ninguém até lá”, disse uma voz “misteriosa” parecida com a do Big Boss quando o Big Fone toca no BBB.

Logo em seguida, o prefeito brinca: “Se preparem. Sei de nada não, mas se preparem. Vem aí uma coisa muito forte. Não posso dizer mais nada”. “O Big Fone tocou hoje na Avenida Simão de Góis e o prefeito Elias do Sargento está com uma missão muito importante. Será que ele está preparado para essa prova de resistência e ficará em silêncio até segunda-feira?”, publicou o perfil da prefeitura de Jaguaruana no Instagram.

O anúncio das atrações do Carnaval deste ano, então, será realizado na próxima segunda-feira, 23. A folia voltará a acontecer de forma oficial no município depois de ter sido cancelada em 2022 devido à pandemia.

