Logo no início do programa, a dinâmica de duplas unirá as duas partes da casa: Camarote e Pipoca. Enquete está aberta. Entenda nova dinâmica do BBB 23

Todos os participantes da edição de 2023 do reality Big Brother Brasil já foram revelados. Ao todo, são 22 competidores que ficarão isolados na casa do BBB por três meses, disputando pelo grande prêmio do campeão. Os anúncios dos participantes foram feitos nessa quinta, 12.

A nova edição do BBB já chega repleta de novidades para os telespectadores. Além do novo modelo da Casa de Vidro, que pela primeira vez desde a sua concepção foi realizada antes da estreia do programa, que em 2023 acontece na próxima segunda, 16, uma nova dinâmica misteriosa foi revelada.

BBB 23: enquete decidirá duplas entre Camarote e Pipoca; entenda

Os apresentadores Tadeu Schmidt e Ana Clara explicaram como funcionam as duplas. A primeira dupla, que não foi escolhida pelo público, é justamente o casal da Casa de Vidro: Paula e Gabriel. Os outros 20 participantes terão seus parceiros escolhidos pelos internautas no site do Gshow.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O motivo da criação das duplas foi esclarecido pelos apresentadores: os competidores que ficarem juntos, um do Camarote e outro da Pipoca, realizarão juntos todas as atividades dentro da casa. Isso quer dizer: provas, liderança, paredão; tudo!

A votação da enquete já está aberta no portal do Gshow. Cada Camarote pode ser votado com um Pipoca, e vice-versa. A data de encerramento da votação não foi informada.

Enquete BBB 23: como votar no Gshow? Veja passo a passo

Confira passo a passo da votação no site da Globo:

Passo 1 – Login na conta Globo

Para votar em uma enquete do Gshow é necessário ter uma Conta Globo, que pode ser criada a partir de perfis já existentes do Facebook ou do Google. Se já tem uma conta Globo, pode pular para o "Passo 2". Se ainda não tem, saiba como criar:

Clique aqui para acessar a área de login da Conta Globo e selecione a opção "Cadastre-se", abaixo do botão "Entrar";

Na página seguinte, é necessário inserir dados como nome completo e data de nascimento;

Um e-mail válido e existente deve ser fornecido, pois a Conta Globo só funcionará devidamente após uma verificação na caixa de entrada;

Após preencher o formulário, realizar a verificação de segurança clicando em "Sou humano" e concordar com os termos do serviço, basta clicar no botão "Cadastrar";

Em seguida, acesse a caixa de entrada do e-mail inserido e clique no principal link da mensagem enviada pelo remetente "Conta Globo";

Pronto! Feito isso, sua Conta Globo está criada e verificada. Por meio dela é possível ter acesso a diversos serviços oferecidos pela empresa, dentre eles as enquetes.

Passo 2 – Votação

Após realizar login em sua Conta Globo, acontece a votação propriamente dita. Seguindo o passo a passo abaixo, é possível votar quantas vezes quiser.

Acesse o site do Gshow ou a página da enquete que preferir;

Para votar, basta selecionar o item que preferir e confirmar a verificação de segurança clicando em "Sou humano";

Em seguida, o site irá apresentar duas opções: votar novamente ou ver o resultado parcial da enquete.

BBB 23: como assistir ao vivo pelo Globoplay?

Todas as transmissões de episódios do Big Brother Brasil 2023 são acessíveis pela plataforma oficial de streaming da emissora do reality, a Rede Globo. Pelo Globoplay, é possível acessar o canal de televisão aberta, onde os episódios são exibidos diariamente para o público.

Ao acessar o site do Globoplay, a opção "Agora na TV", situada no canto superior esquerdo, permite que o telespectador veja a transmissão do canal da Globo, no qual passam tanto o BBB quanto a Rede BBB, programa de acompanhamento do reality e participação do público.

Na hora marcada para o início do episódio, é só acessar o site e pronto, você poderá assistir o episódio do dia pelo computador, tablet, celular ou outro aparelho com acesso à internet.

Sobre o assunto BBB 23: Quais os signos dos participantes pipoca e camarote?

Participantes do BBB 23: quem são os 22 nomes dessa edição

Amanda no BBB 23: quem é a participante da Pipoca?

Tina Calamba no BBB 23: quem é a participante da Pipoca?

Bruno Nogueira no BBB 23: quem é o participante da Pipoca?

Tags