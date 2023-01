BBB 23: Anitta será atração da primeira festa do reality show

Nesta quarta-feira, 18, acontecerá a primeira festa do Big Brother Brasil (BBB 23) e Anitta fará apresentação ao vivo para os brothers

A 23ª edição do Big Brother Brasil (BBB) começou nesta segunda-feira, 16. Até o momento, os participantes já enfrentaram prova de resistência e o jogo da discórdia. A dinâmica desta quarta-feira, 18, será a primeira festa do reality show com apresentação ao vivo de Anitta para os brothers.

A apresentação de Anitta no BBB 23 foi confirmada pelo apresentador Tadeu Schmidt ao final do programa desta terça-feira, 17, quando aconteceu o jogo da discórdia. O último show da artista presencialmente no reality havia sido em 2018, na edição que tinha Ana Clara e Gleici como participantes. Durante a primeira onda de Covid-19, Anitta se apresentou para os brothers virtualmente em 2020.

Essa será a primeira de três “momentos de descontração” programados para esta semana no reality show. De acordo com o UOL Splash, na quinta-feira haverá um momento descontraído com cooler e bebidas e, na sexta-feira, terá outra festa oficial para os brothers.



A edição de 2023 do Big Brother Brasil (BBB 23) estreou dia 16 de janeiro. Para quem não consegue assistir pela televisão, o BBB 23 também é acessível pelos dispositivos móveis, como celular, tablet e computador.

O sinal da televisão aberta é disponibilizado para todos os internautas por meio da plataforma Globoplay, e não é preciso ter assinatura para ver o BBB.

Mas, pra quem já gostou da nova edição do Big Brother Brasil e quer conferir mais conteúdo ao vivo de dentro da casa, existe outra opção: o canal Multishow. Veja como acessar e o que o canal oferece a seguir.

BBB 23 no Multishow: como assistir ao canal ao vivo?

Todos os canais da Rede Globo podem ser acessados por meio da plataforma Globoplay, na aba "Agora na TV". Mas, diferentemente do canal aberto, a maioria só pode ser visto por assinantes, como é o caso do Multishow.

Por 60 minutos após o fim do episódio do BBB na TV aberta, o canal Multishow exibe imagens exclusivas dos brothers e das sisters, de dentro da casa.

Alguns momentos são especialmente marcantes, como o pós-eliminação ou pós-prova, que alteram as dinâmicas do confinamento.

Além da hora extra de BBB para quem é assinante do canal, alguns flashes de cenas ao vivo dos competidores são exibidos no Multishow ao longo do dia, como prévia do episódio a ser transmitido pela noite.

BBB 23 além do Multishow

Os episódios oficiais do BBB são acessíveis de forma gratuita pelo Globoplay, sem necessidade de assinatura.

No entanto, outros materiais extras sobre o BBB, como o pay-per-view, que dá acesso às câmeras da casa do BBB 24 horas por dia, de forma ininterrupta, é ofertado somente para assinantes do pacote.

(Colaboração: Camila Garcia)

