BBB 23: confira memes que viralizaram após a estreia do programa

O BBB 23 estreou nesta segunda-feira e a primeira noite do reality show e memes com os participantes tomaram conta das redes sociais; confira

O Big Brother Brasil (BBB 23) começou nesta segunda-feira, 16, com participantes dos grupos Pipoca e Camarote. Na noite de estreia, o reality show já iniciou uma prova de resistência e memes sobre a disputa repercutiram nas redes sociais.

Mc Guimê e Tina estão impedidos de participar da prova do líder que acontecerá nesta quinta-feira, 19, por terem sido a primeira dupla eliminada da prova.

BBB 23: memes da primeira noite do reality show

Ela // Lembra muito ela #BBB23 pic.twitter.com/iUjL8rYUiU Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine January 17, 2023

Morro toda vez que a Aline solta um “ NO FLOW”, quando tá perto do Mc Guime. KKKKKKKKKKKKKKK #BBB23 pic.twitter.com/iX9NW7XwDP — Wallyson Novaes (@wallysonnovaes) January 17, 2023

O sofá do palácio da alvorada #BBB23 pic.twitter.com/kSyk8amnja — Vai Desmaiar #BBB23 (@vaidesmaiar) January 17, 2023

BBB 23: primeira semana e paredão serão em duplas; veja dinâmica

No primeiro programa, os brothers e sisters se apresentaram - incluindo uma audiodescrição da própria aparência, para pessoas cegas. Eles haviam sido divididos em duplas. Cada par é formado por um participante pipoca e um camarote, à exceção de Gabriel e Paula, que entraram pela casa de vidro.

A votação para definir as duplas aconteceu no domingo, 15. Os participantes do BBB 23 já chegaram ao confinamento separados em pares.

No episódio dessa segunda-feira começou a primeira prova do BBB 23. A disputa, de resistência, vale imunidade na primeira eliminação. Na manhã desta terça-feira, 17, cinco duplas continuavam no páreo.

Primeiro paredão do BBB 23 terá duas etapas

O primeiro paredão do BBB 23 será definido no próximo domingo, 22. Assim como todas as atividades ao longo da semana, as indicações à berlinda seguirão a divisão em duplas.

Após a eliminação, que acontece na terça-feira, 24, os mais votados irão para o quarto secreto do BBB 23, dinâmica também já tradicional em outras edições do reality. Um deles será escolhido pelo público para voltar ao programa.

BBB 23: duplas da primeira semana

Gabriel e Paula Amanda e Antônio "Cara de Sapato" Bruno e Aline Wirley Cezar e Domitila Barros Cristian e Marvvila Gustavo e Key Alves Larissa e Bruna Griphao Marília e Fred Nicácio Ricardo e Fred Sarah Aline e Gabriel Santana Tina e MC Guimê



BBB 23: onde assistir ao programa?

O BBB 23 será transmitido diariamente pela TV Globo, com transmissão aberta na emissora brasileira.

Também é possível assistir o reality show no streaming Globoplay, a partir das 22 horas (horário de Brasília) de segunda a sábado; e a partir das 23 horas (horário de Brasília) no domingo.

A plataforma disponibiliza o acesso ao vivo 24h dos participantes, além de momentos exclusivos do reality. Porém, é preciso pagar pelo conteúdo.

SAIBA como assinar o Globoplay para ver o pay-per-view do BBB.

BBB 23: os participantes da edição

Grupo Pipoca

Grupo Camarote

BBB: confira a retrospectiva

