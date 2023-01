Enquete Casa de Vidro BBB 23: votação parcial atualizada hoje, 11

Pela primeira vez, a Casa de Vidro teve início antes da estreia da temporada do Big Brother Brasil. Veja resultados atualizados e vote na enquete do O POVO

Teve início na terça, 10, a dinâmica da Casa de Vidro da próxima edição do reality Big Brother Brasil, que estreia na próxima segunda, 16. Em confinamento, quatro candidatos competem por duas vagas disponíveis para participar do programa, que premiará o vencedor com mais de R$1,5 milhão.

São duas vagas disponíveis, disputadas por Paula, Giovanna, Gabriel e Manoel. Mas, um detalhe: obrigatoriamente, serão escolhidos um homem e uma mulher para sair da Casa de Vidro e entrarem no reality.

De acordo com a enquete do O POVO, os dois participantes mais votados para entrarem na casa do BBB são Paula, com 27,3% dos votos, e Gabriel, também com 27,3%. Os outros dois colocados são Manoel, em terceiro lugar, com 25% dos votos, e Giovanna, em último, com 20,4%.

Vote na enquete do O POVO e escolha quem você acha que deve ficar com a vaga e ter a chance de conquistar o grande prêmio da edição de 2023 do reality Big Brother Brasil.

A Casa de Vidro, uma estrutura cúbica feita de material transparente, abriga os quatro aspirantes a se tornarem brothers ou sisters em um shopping no Rio de Janeiro (RJ).

A ex-sister Ana Clara está de volta para a edição de 2023 do BBB, após ter seu posto como apresentadora do Rede BBB ocupado pela também ex-sister Rafa Kalimann.

A exibição da Casa de Vidro também faz parte do pacote de pay-per view da Globoplay, plataforma de streaming proprietária da Rede Globo. A votação oficial para decidir os dois participantes que sairão da Casa de Vidro e entrarão no reality será feita pelo site do Gshow. A votação ainda não está aberta.

