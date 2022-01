Atleta Paulo André Camilo cancela agenda para entrar no BBB 22, diz colunista

De acordo com o colunista Demétrio Vecchioli, do "Uol", o atleta Paulo André Camilo está em fase de pré-confinamento para entrar no Big Brother Brasil 2022

O atleta Paulo André Camilo, campeão panamericano e semifinalista olímpico, está em fase de pré-confinamento para entrar no Big Brother Brasil 2022. De acordo com o colunista Demétrio Vecchioli, do “Uol”, ele está no hotel do Rio de Janeiro com os outros participantes que entrarão no reality show.

Alguns internautas apontaram que uma das mãos publicadas como “spoiler” nesta quinta-feira, 13 de janeiro, era dele. A partir disso, fãs perceberam que um de seus stories no Instagram também era pré-gravado.

Além disso, algumas fotos das redes sociais dele foram apagadas. Já o colunista Léo Dias, do “Metrópoles”, afirmou que suas publicações polêmicas, em que fazia comentários homofóbicos e machistas, foram deletados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo Demétrio Vecchioli, ele conversou com algumas pessoas próximas ao atleta, que lhe confirmaram que Paulo André estaria em confinamento.

Outros nomes estão entre os possíveis participantes da próxima edição do reality show da TV Globo, como Pedro Scooby, Jade Picon, Sammy Lee, Brunna Gonçalves e Naiara Azevedo.

O anúncio oficial sairá na sexta-feira, 14 de janeiro, durante os intervalos da programação da emissora. O programa está marcado para começar na segunda-feira, 17.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Anitta e Pabllo Vittar são confirmadas no festival Coachella 2022

Pânico: Saiba onde assistir aos filmes da famosa franquia de terror

Dupla Simone & Simaria lança nova música em parceria com Zé Felipe

Andressa Urach culpa Igreja Universal por piora em transtorno de personalidade

BBB: tweets sobre o reality alcançam a marca de 1,9 milhão em apenas 12 dias

Tags