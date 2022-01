Dupla Simone & Simaria lança nova música em parceria com Zé Felipe

Outra música que vai viralizar nas redes sociais? Simone & Simaria lançará a canção “Vontade de Morder”, em parceria com o cantor Zé Felipe, nesta sexta-feira, 14 de janeiro.

“A canção, que tem tudo pra viralizar nas redes, também ganhou um clipe, com uma coreografia para os fãs poderem reproduzir”, a dupla sertaneja afirmou em publicação conjunta com o colunista Leo Dias, do “Metrópoles”, no Instagram.

O vídeo terá participação de vários nomes famosos da internet, como Gkay, Rafa Uccman, Lucas Guedes, Álvaro e Mirela Janis.

“Vontade de Morder” estará disponível a partir de meia-noite em todas as plataformas digitais de música. O videoclipe estreia às 11 horas, no canal oficial do Youtube de Simone & Simaria.

“Amanhã tem lançamento da Simone & Simaria, com minha participação, faz o pré-save, vocês vão curtir bastante. Bora”, disse Zé Felipe em seus stories no Instagram. As pessoas podem salvar a música com antecedência no Spotify.



