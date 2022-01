BBB: tweets sobre reality alcançam 1,9 mi e Twitter terá páginas especiais

Com estreia prevista para a próxima segunda-feira, 17 de janeiro, a vigésima segunda edição do BBB já movimenta as redes sociais. No Twitter, o assunto apresentou um crescimento de 50,8% em relação ao ano anterior

Em contagem regressiva para a estreia, o Big Brother Brasil (BBB) já está movimentando as redes sociais com muitas especulações e memes. No Twitter, o assunto sobre o reality show já rendeu 1,9 milhão de publicações, conforme dados divulgados pela plataforma. O valor exorbitante representa um crescimento de 50,8% no número de tweets sobre o programa em relação a mesma quantidade de dias do ano anterior.

Devido à repercussão, a plataforma irá criar páginas especiais sobre o BBB 22 dentro da rede social. "Também é possível seguir dois tópicos em torno do assunto: um que reúne tweets sobre o programa e outro que conta com os participantes das outras temporadas", diz o Twitter.

Após diversas suposições sobre os brotheres da vigésima segunda edição, finalmente o mistério acabará. Nesta sexta-feira, 14 de janeiro, a Globo irá anunciar a lista de participantes do BBB 22. Os nomes serão divulgados nos intervalos comerciais da emissora a partir de 14 horas e 40 minutos, no entanto, a maior parte dos anúncios será feita durante o horário nobre da emissora, como uma estratégia para alavancar a audiência. A nova temporada do reality show estreia na segunda-feira, 17.

BBB no Twitter: veja alguns tweets sobre o reality

como eu to ansioso pro bbb começar e eu julgar pessoas por atitudes que claramente eu tenho aqui fora — jhow (@jhowsiel) January 12, 2022

Esse pré-BBB de especulações ta bem cansativo. Era mais legal quando a gente começava a se irritar com o programa só quando ele começava #BBB22 — Bárbara Sacchitiello (@basacchitiello) January 12, 2022

O twitter amanhã caso a jade picão não ser anunciada no BBB 22:#BBB22 pic.twitter.com/xzpXCRy5SQ — kaique. (@kaiquetuita) January 12, 2022

