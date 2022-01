Andressa Urach culpa Igreja Universal por piora em transtorno de personalidade

A modelo Andressa Urach, 34, usou o seu canal no YouTube na quarta-feira, 12, para falar sobre suas crises do transtorno de personalidade borderline. Em outubro do ano passado, a modelo disse ter sofrido uma crise da síndrome ao anunciar o término do casamento.

No desabafo, Urach culpou a Igreja Universal pela piora nos sintomas do transtorno psicológico. Ela relata que “tinha uma fé burra" e achava que "poderia ser demônio”.

“Durante muitos anos eu resisti ao tratamento médico, minha mãe e meu marido não aceitavam a minha doença. Eu passei seis anos na igreja e passei por uma decepção muito grande com eles”, disse a modelo.

A vice-Miss Bumbum de 2012 conta que se afastou da família por causa da doença: “Durante muitos anos eu resisti ao tratamento médico, minha mãe e meu marido não aceitavam a minha doença".

"Eu não conversava com mais ninguém a não ser pessoas de dentro da igreja. Não ouvia mais música, não via mais TV, não vivia mais. Minha vida era só Bíblia e ir para a igreja porque tinha muito medo de Deus”, revelou.

O que é a Síndrome de Borderline



A Síndrome de Borderline, ou Transtorno de Personalidade Limítrofe, é caracterizado pela instabilidade de humor, impulsividade e perturbação da autoimagem, da visão que o afetado tem de si mesmo. O diagnóstico é feito, geralmente, por psiquiatras. A síndrome está entre os cerca de 100 transtornos mentais listados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).