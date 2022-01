Paola Antonini diz que foi convidada para o BBB 22, mas recusou

A influenciadora digital Paola Antonini falou sobre o assunto em seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 11 de janeiro

Paola Antonini disse que foi convidada para participar do Big Brother Brasil 2022, mas recusou. Ela compartilhou o motivo de não ter aceitado em seu perfil do Instagram nesta terça-feira, 11 de janeiro.

A influenciadora digital respondeu um seguidor que havia apostado com o irmão de que ela estaria no BBB. “Não vou pro Big Brother. Eu fui chamada esse ano e fiquei com muita vontade de ir. Eu queria ir”, disse.

Apesar da vontade, recusou o convite. “Muita coisa pesou. Principalmente, ficar longe da família. Eu fiquei com medo, sabe? Depois acontecia algo e eu estava longe?”, ponderou.

Paola Antonini é uma influenciadora digital que reúne mais de 2,7 milhões de seguidores em seu Instagram. Ela também é autora do livro “Perdi uma parte de mim e renasci” e idealizadora do Instituto Paola Antonini, que auxilia na reabilitação de pessoas com deficiência física.

Alguns nomes famosos estão na lista de possíveis integrantes do “Camarote”. São eles: Linn da Quebrada, Naiara Azevedo, Pedro Scooby, Arthur Aguiar, Diego Hypolito e Douglas Silva.

