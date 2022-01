Ex-BBBs investem em conteúdos sensuais na internet para ganhar dinheiro

Muitos ex-participantes do Big Brother Brasil investem em suas carreiras como influenciadores digitais depois de obter repercussão no reality show. Alguns deles, porém, também passaram a produzir conteúdos sensuais para plataformas exclusivas para o público adulto.

Esse é o caso de alguns nomes como Hadson Nery, Clara Aguilar, Nati Casassola, Wagner Santiago, Francine Piaia, Jaque Khury, Angélica Morango e Vanessa Mesquita. Todos cobram preços variados e estão em redes sociais distintas.

Nati Casassola, que esteve nas edições de 2008 e 2013 do programa da Globo, tem um perfil para assinantes no “OnlyFans”. Em entrevista ao Extra, explicou: “Uma foto do meu pé pode custar até R$ 500 e nem aparece o rosto. É lucrativo e mais tranquilo que uma capa da 'Playboy', para onde eu já posei duas vezes. Estou com 200 assinantes ativos neste mês”.

Segundo ela, o valor mínimo da assinatura é 25 dólares, que, na cotação atual, equivale a aproximadamente R$ 140. A influenciadora deve receber, no mínimo, R$ 28 mil por mês.

Outro nome que se tornou popular por causa da produção de conteúdo adulto é Hadson Nery, do BBB 20. Na rede social “Privacy”, já tem mais de 2.500 pessoas acompanhando seu perfil.

“O pessoal está reclamando que é caro, mas eu não estou querendo baratear, não”, afirma. Ele recebe ajuda da mulher, Elizabeth Fagundes, para elaborar os conteúdos. “Não vou dizer que ela gosta. Mas viu que é bom. Rentabilizando, estou ajudando minha família. Não faço tudo por dinheiro, tenho limite. Não são fotos pornográficas, mas sensuais. Ela que me ajuda a tirar em casa”, diz.



